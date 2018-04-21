На выходных в Москве и области ожидаются сильные ливни и порывистый ветер. Об этом сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Штормовое предупреждение было объявлено в субботу. “МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15:00 и порывах ветра до 25 м / с. Это реально опасно!”, — писал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

Непогоду принес мощный циклон из Скандинавии. Из-за урагана пострадали более 10 человек.

“Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось”, — сообщил позже Собянин

По последним данным департамента здравоохранения российской столицы, только в больницы попали 14 человек.

Коммунальщики занимаются уборкой поваленных дереве и конструкций.

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