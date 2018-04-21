Боевики используют запрещенное оружие

"С начала суток оккупанты провели 31 обстрел позиций сил АТО, применяя запрещенную минского соглашениями оружие. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение. Еще один наш воин - получил боевое травмирования. Пострадавших военнослужащих доставлены в лечебные учреждения и оказана квалифицированная медицинская помощь", - сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18:00.

На Донецком направлении с 120-мм минометов и вооружения танков боевики обстреляли опорные пункты сил АТО в районе Павлополь и пищевики. Также минометы калибра 120 мм применяли по защитникам Водяного и Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие - в районе Авдеевки, Гнутово, Водяного и Невельского, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку пищевики, Новотроицкого, Черненко и Талаковка. Кроме этого, во Павлополь и Талаковка незаконные вооруженные формирования использовали БМП, стрелковое оружие - близко Красногоровки, Лебединского и Шахты "Бутовка", а по защитникам Павлополь и Новотроицкого велся снайперский огонь.

На Луганском направлении запрещены 120-мм минометы боевики применили по позициям сил АТО близко Новоалександровки, Катериновки и зайцев. С минометов калибра 82 мм огонь велся по защитникам Новоселовки, Луганского, Новгородского и зайцев. Также под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия попали укрепления ВСУ в районе Крымского, из гранатометов - неподалеку зайцев, а крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - под Новоселовка.

Напомним, за минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 36 раз обстреляли позиции украинских защитников.

В течение недели на Донбассе в районе АТО в результате боевых действий пострадали 11 мирных жителей.

В Организации Объединенных Наций подсчитали количество погибших и раненых между гражданского населения в результате вооруженных действий на Донбассе за четыре года.