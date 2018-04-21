Российский предприниматель Евгений Пригожин финансирует мониторинг социально-политической ситуации и социологические опросы в странах Африки, в которых скоро должны пройти выборы, пишет "Коммерсантъ". Российские политтехнологи работают в странах Африки Фото: ЕРА По данным издания, финансирует эту работу российский предприниматель Евгений Пригожин, которого СМИ называли "поваром" президента РФ Владимира Путина. Координатором "африканского проекта" является политтехнолог Ярослав Игнатовский, связаться с которым газете не удалось.Источники издания говорят, что проект рассчитан примерно на два года."Ситуация в странах Африки нестабильная, выборы могут назначить неожиданно", – сообщил один из собеседников.В проект берут только мужчин со знанием иностранного языка. В основном это специалисты из Санкт-Петербурга. Давать комментарии СМИ и афишировать свою работу участникам проекта запрещено."Коммерсантъ" отмечает, что Пригожин ранее организовывал мониторинг социально-политической ситуации в регионах Северо-Западного федерального округа вместе с полпредом президента Николаем Цукановым. В рамках проекта проводили фокус-группы, мониторили социальные сети и СМИ. Собеседники газеты говорили, что работу курировал Игнатовский, хотя сам он это отрицал. Проект признали удачным."После выборов его участникам выдали премии, был организован праздничный ужин. Примерно в том же духе проводятся исследования в Африке", – рассказал источник газеты.Старший научный сотрудник Центра африканских исследований РАН Николай Щербаков предполагает, что Пригожин хочет заработать на экспорте политтехнологий, потому что в России этот рынок "съеживается"."Российские политтехнологи в Европе не очень нужны, а в странах Африки может быть спрос на их услуги, тарифы там довольно высокие", – пояснил он. Щербаков не исключил, что политтехнологи пытаются помочь прийти к власти в африканских странах пророссийским силам, однако отметил, что любой российский ставленник "будет в первую очередь заниматься делами своей страны".15 марта США расширили санкции против России за вмешательство в американские выборы. Так называемый повар Путина Пригожин и связанные с ним компании "Агентство интернет-исследований", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг" также попали в список.16 февраля министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. Все они упоминаются и в новом списке санкций США. Всем обвиняемым инкриминируют заговор с целью обмана Соединенных Штатов. В изменении исхода президентских выборов 2016 года их не обвиняют.Российские СМИ писали, что ООО "Агентство интернет-исследований" занимается прямой интернет-пропагандой, его неофициально называют "министерством правды" или "фабрикой троллей". Официально учредителем и генеральным директором организации является отставной полковник милиции Михаил Быстров, а финансируется она по линии холдинга "Конкорд" Пригожина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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