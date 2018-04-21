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Российские политтехнологи мониторят ситуацию в странах Африки, где должны пройти выборы
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21.04.2018 21:43
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Российский предприниматель Евгений Пригожин финансирует мониторинг
социально-политической ситуации и социологические опросы в странах
Африки, в которых скоро должны пройти выборы, пишет "Коммерсантъ".
Российские политтехнологи работают в странах Африки Фото: ЕРА По
данным издания, финансирует эту работу российский предприниматель
Евгений Пригожин, которого СМИ называли "поваром" президента РФ
Владимира Путина. Координатором "африканского проекта" является
политтехнолог Ярослав Игнатовский, связаться с которым газете не
удалось.Источники издания говорят, что проект рассчитан примерно на
два года."Ситуация в странах Африки нестабильная, выборы могут
назначить неожиданно", – сообщил один из собеседников.В проект
берут только мужчин со знанием иностранного языка. В основном это
специалисты из Санкт-Петербурга. Давать комментарии СМИ и
афишировать свою работу участникам проекта запрещено."Коммерсантъ"
отмечает, что Пригожин ранее организовывал мониторинг
социально-политической ситуации в регионах Северо-Западного
федерального округа вместе с полпредом президента Николаем
Цукановым. В рамках проекта проводили фокус-группы, мониторили
социальные сети и СМИ. Собеседники газеты говорили, что работу
курировал Игнатовский, хотя сам он это отрицал. Проект признали
удачным."После выборов его участникам выдали премии, был
организован праздничный ужин. Примерно в том же духе проводятся
исследования в Африке", – рассказал источник газеты.Старший
научный сотрудник Центра африканских исследований РАН Николай
Щербаков предполагает, что Пригожин хочет заработать на экспорте
политтехнологий, потому что в России этот рынок
"съеживается"."Российские политтехнологи в Европе не очень нужны, а
в странах Африки может быть спрос на их услуги, тарифы там довольно
высокие", – пояснил он. Щербаков не исключил, что
политтехнологи пытаются помочь прийти к власти в африканских
странах пророссийским силам, однако отметил, что любой российский
ставленник "будет в первую очередь заниматься делами своей
страны".15 марта США расширили санкции против России за
вмешательство в американские выборы. Так называемый повар Путина
Пригожин и связанные с ним компании "Агентство
интернет-исследований", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и
"Конкорд Кейтеринг" также попали в список.16 февраля министерство
юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в
президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем
компаниям. Все они упоминаются и в новом списке санкций США. Всем
обвиняемым инкриминируют заговор с целью обмана Соединенных
Штатов. В изменении исхода президентских выборов 2016 года их
не обвиняют.Российские СМИ писали, что ООО "Агентство
интернет-исследований" занимается прямой интернет-пропагандой, его
неофициально называют "министерством правды" или
"фабрикой троллей". Официально учредителем и генеральным директором
организации является отставной полковник милиции Михаил Быстров, а
финансируется она по линии холдинга "Конкорд" Пригожина.
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