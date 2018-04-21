В ОЗХО не исключили еще одного визита экспертов в город

Как сообщается на сайте организации, задача посетила сегодня один из объектов в сирийской Думе, чтобы собрать образцы для анализа.

Собранные образцы отправят в лабораторию в нидерландском городе Рейсвейк. После этого - в другие лаборатории организации. На основании результатов анализа и других собранных материалов эксперты создадут отчет, который передадут государствам-участникам Конвенции о химическом оружии для рассмотрения.

Эксперты ОЗХО прибыли в Сирию еще неделю назад, 14 апреля, однако не могли начать работу в Думе через ситуацию с безопасностью. США и Великобритания обвиняли Москву и Дамаск в затягивании начала работы экспертов и попытке скрыть следы возможной химической атаки.

Напомним, по информации гуманитарных организаций и оппозиционных режиму Асада сил, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковой бомбу с отравляющими веществами на город Дума. По их данным, погибли десятки людей, сотни - обратились в больницы.

Россия и Сирия отрицают информацию о химической атаке и называют ее "инсценировкой".

Зато страны Запада возлагают ответственность за возможную атаку на сирийское правительство. Поэтому в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским военным объектам, якобы связанные с разработкой химического оружия.