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Эксперты ОЗХО взяли образцы для анализа в сирийской Думе
21.04.2018 21:46
Эксперты ОЗХО взяли образцы для анализа в сирийской Думе
В ОЗХО не исключили еще одного визита экспертов в город
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в субботу, 21 апреля, взять образцы для анализов в сирийском городе Дума с целью проверки информации о совершении в городе 7 апреля химической атаки.
Эксперты ОЗХО взяли образцы для анализа в сирийской Думе Фото: gettyimages.com
Как сообщается на сайте организации, задача посетила сегодня один из объектов в сирийской Думе, чтобы собрать образцы для анализа.
 
Собранные образцы отправят в лабораторию в нидерландском городе Рейсвейк. После этого - в другие лаборатории организации. На основании результатов анализа и других собранных материалов эксперты создадут отчет, который передадут государствам-участникам Конвенции о химическом оружии для рассмотрения.
 
Эксперты ОЗХО прибыли в Сирию еще неделю назад, 14 апреля, однако не могли начать работу в Думе через ситуацию с безопасностью. США и Великобритания обвиняли Москву и Дамаск в затягивании начала работы экспертов и попытке скрыть следы возможной химической атаки.
 
Напомним, по информации гуманитарных организаций и оппозиционных режиму Асада сил, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковой бомбу с отравляющими веществами на город Дума. По их данным, погибли десятки людей, сотни - обратились в больницы.
 
Россия и Сирия отрицают информацию о химической атаке и называют ее "инсценировкой".
 
Зато страны Запада возлагают ответственность за возможную атаку на сирийское правительство. Поэтому в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским военным объектам, якобы связанные с разработкой химического оружия.
  • США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии

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