разоблачила и задержала российского шпиона, который работал на одном из стратегических предприятий Министерства обороны.

Операцию провели сотрудники контрразведки и Главного следственного управления , сообщает пресс-центр службы, передает со ссылкой на .

Правоохранители смогли установить, что полковника запаса в июле 2017 завербовала военная разведка России, когда тот посещал в своих родственников.

"За денежное вознаграждение прежний украинский военный осуществлял сбор данных для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны нашего государства. Спецслужбы , в частности, интересовала информация по выполнению государственных оборонных заказов и разработок новейших авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, используемых при проведения антитеррористической операции на востоке Украины ", - говорится в сообщении.

Также, шпион выполняя задания ГРУ ГШ Вооруженных сил , пытался приобрести летательный аппарат украинского производства с целью дальнейшей передачи в страну-агрессора для проведения воздушной разведки над территорией Украины. отметила, что со своими "кураторами" шпион связывался с помощью электронной почты или встречался с ним на территории во время поездок к родственникам.

После окончания своей шпионской "работы", мужчина планировал выехать в Россию и стать ее гражданином, он уже получил вид на жительство в и даже переоформил военную пенсию, чтобы получать ее на территории России.

Сотрудники задержали агента в на его рабочем месте. Во время обысков правоохранители обнаружили доказательства его шпионской деятельности. Задержанному сообщили о подозрении, пока он находится под стражей. На него открыли уголовное производство по факту государственной измены, ведется следствие.

Постпред Василий Небензя обвинил британскую сторону в ведении пропагандистской войны. В свою очередь постпред Великобритании Карен Пирс назвала действия России безответственными.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира