Эксперты Организации по запрещению химического оружия отправят в лабораторию в Нидерландах образцы материалов, собранных в одном из районов города Дума в Сирии, сообщили в ОЗХО. Эксперты ОЗХО взяли образцы в городе Дума Фото: ЕРА "ОЗХО проведет оценку ситуации и рассмотрит дальнейшие шаги, включая еще один возможный визит в Думу, чтобы собрать образцы для анализа в связи с утверждениями о применении химического оружия 7 апреля 2018 года", – говорится в сообщении.В ОЗХО рассказали, что собранные образцы отправят для анализа в лабораторию в Рейсвейке в Нидерланды, а затем в другие лаборатории, отобранные ОЗХО.По итогам анализа материалов, в Организации по запрещению химоружия пообещали составить отчет, который будет представлен государствам-участникам Конвенции по химическому оружию.7 апреля в сирийской Думе в Восточной Гуте применили, предположительно, химическое оружие. Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные страны обвиняют в химатаке сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств применения химического оружия.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на предполагаемое применение химического оружия.19 апреля спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что у США есть доказательства попыток Сирии и РФ уничтожить следы химической атаки в Думе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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