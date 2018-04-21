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Организация по запрещению химоружия взяла образцы на месте вероятной химатаки в Сирии
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21.04.2018 21:51
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Эксперты Организации по запрещению химического оружия отправят в
лабораторию в Нидерландах образцы материалов, собранных в одном из
районов города Дума в Сирии, сообщили в ОЗХО. Эксперты ОЗХО взяли
образцы в городе Дума Фото: ЕРА "ОЗХО проведет оценку ситуации и
рассмотрит дальнейшие шаги, включая еще один возможный визит в
Думу, чтобы собрать образцы для анализа в связи с утверждениями о
применении химического оружия 7 апреля 2018 года", – говорится
в сообщении.В ОЗХО рассказали, что собранные образцы отправят для
анализа в лабораторию в Рейсвейке в Нидерланды, а затем в другие
лаборатории, отобранные ОЗХО.По итогам анализа материалов, в
Организации по запрещению химоружия пообещали составить отчет,
который будет представлен государствам-участникам Конвенции по
химическому оружию.7 апреля в сирийской Думе в Восточной Гуте
применили, предположительно, химическое оружие. Всемирная
организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что
жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской
организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные
страны обвиняют в химатаке сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств применения химического оружия.В ночь на 14 апреля
США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в
Сирии. Спецоперация стала ответом на предполагаемое применение
химического оружия.19 апреля спикер Госдепартамента США Хизер
Нойерт заявила, что у США есть доказательства попыток Сирии и
РФ уничтожить следы химической атаки в Думе.
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