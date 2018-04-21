Кубки Лиги Чемпионов привезли в Киев, - ФОТО Чемпионские кубки побывают также в Мариуполе, Днепре, Харькове, Одессе и Львове Кубки Лиги Чемпионов и Лиги Чемпионов между женщин прибыли в столицу Украины. Фото: ffu.ua Послы финалов Лиги Чемпионов и Лиги Чемпионов между женщин Андрей Шевченко и Ия Андрущак пронесли Кубка исходов по центру Киева, сообщает ФФУ. У здания мэрии Андрей и Ия передали трофеи в руки председателя Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко и президенту Федерации футбола Украины Андрею Павелко. На церемонии присутствовал вице-президент УЕФА Григорий Суркис. Фото: ffu.ua Фото: ffu.ua Фото: ffu.ua Фото: ffu.ua Фото: ffu.ua Фото: ffu.ua Фото: ffu.ua Билеты на конец Лиги чемпионов в Киеве стоят от 70 евро Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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