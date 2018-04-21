Погода, Новости, загрузка...
Кубки Лиги Чемпионов привезли в Киев, - ФОТО
21.04.2018 21:54
Кубки Лиги Чемпионов привезли в Киев, - ФОТО
Чемпионские кубки побывают также в Мариуполе, Днепре, Харькове, Одессе и Львове
Кубки Лиги Чемпионов и Лиги Чемпионов между женщин прибыли в столицу Украины.
Кубки Лиги Чемпионов привезли в Киев, - ФОТО Фото: ffu.ua
Послы финалов Лиги Чемпионов и Лиги Чемпионов между женщин Андрей Шевченко и Ия Андрущак пронесли Кубка исходов по центру Киева, сообщает ФФУ.
 
У здания мэрии Андрей и Ия передали трофеи в руки председателя Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко и президенту Федерации футбола Украины Андрею Павелко.
 
На церемонии присутствовал вице-президент УЕФА Григорий Суркис.

Фото: ffu.ua

Фото: ffu.ua

Фото: ffu.ua

Фото: ffu.ua

Фото: ffu.ua

Фото: ffu.ua

Фото: ffu.ua

  • Билеты на конец Лиги чемпионов в Киеве стоят от 70 евро

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить