|Кубки Лиги Чемпионов привезли в Киев, - ФОТО
|21.04.2018 21:54
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Чемпионские кубки побывают также в Мариуполе, Днепре, Харькове, Одессе и ЛьвовеКубки Лиги Чемпионов и Лиги Чемпионов между женщин прибыли в столицу Украины.
Фото: ffu.ua
Послы финалов Лиги Чемпионов и Лиги Чемпионов между женщин Андрей Шевченко и Ия Андрущак пронесли Кубка исходов по центру Киева, сообщает ФФУ.
У здания мэрии Андрей и Ия передали трофеи в руки председателя Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко и президенту Федерации футбола Украины Андрею Павелко.
На церемонии присутствовал вице-президент УЕФА Григорий Суркис.
Фото: ffu.ua
Фото: ffu.ua
Фото: ffu.ua
Фото: ffu.ua
Фото: ffu.ua
Фото: ffu.ua
Фото: ffu.ua
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