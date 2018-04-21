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Ураган в Москве: погиб ребенок, еще 12 человек пострадали
21.04.2018 22:02
Ураган в Москве: погиб ребенок, еще 12 человек пострадали
В регионе штормовое предупреждение
В результате урагана в Москве 21 апреля погибли ребенок, еще 12 человек пострадали.
Ураган в Москве: погиб ребенок, еще 12 человек пострадали Фото: gettyimages.com
Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
 
"Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось", - заявил мэр Москвы.
 
По информации Interfax, в Подмосковье погиб человек, на которого ветер опрокинул строительный вагончик.
 
21 апреля в московском регионе объявлено штормовое предупреждение. Во второй половине дня началась гроза с сильным ветром. Вечером ожидается сильное похолодание, возможен мокрый снег.

Фото: twitter.com/Mashalfi

Фото: twitter.com/argrento

Фото: twitter.com/Kolipso

Фото: twitter.com/smnewsru

Фото: twitter.com/psychoma

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