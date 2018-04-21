Ураган в Москве: погиб ребенок, еще 12 человек пострадали В регионе штормовое предупреждение В результате урагана в Москве 21 апреля погибли ребенок, еще 12 человек пострадали. Фото: gettyimages.com Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. "Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось", - заявил мэр Москвы. По информации Interfax, в Подмосковье погиб человек, на которого ветер опрокинул строительный вагончик. 21 апреля в московском регионе объявлено штормовое предупреждение. Во второй половине дня началась гроза с сильным ветром. Вечером ожидается сильное похолодание, возможен мокрый снег. Фото: twitter.com/Mashalfi Фото: twitter.com/argrento Фото: twitter.com/Kolipso Фото: twitter.com/smnewsru Фото: twitter.com/psychoma Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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