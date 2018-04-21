В субботу, 21 апреля, в состоялась презентация кубка Лиги чемпионов . В праздничных мероприятиях приняли участие воспитатель сборной Украины , президент Андрей Павелко, мэр столицы и другие, передает со ссылкой на .

так прокомментировал это событие:

"Счастливый сегодня за и Украина. В этом кубке заложена огромная история: лучших команд и футболистов, которые ежегодно соревнуются в финальном матче. Я рад, что у нас есть возможность вживую увидеть этот матч. Я всех приглашаю 26 мая на конец Лиги чемпионов. Я очень рад за наше молодое поколение футболистов, которое станет свидетелем этого прекрасного финала и воочию увидит лучших игроков мира".

Президент Андрей Павелко поздравил всех, кто выразил желание присоединиться к празднику европейского футбола в и пригласил поклонников игры миллионов к участию в активностях, посвященных украинскому финалам мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА: "Сегодня два лучших трофея клубного футбола Европы в Киеве! Остался месяц до старта европейского футбольного фестиваля, который закончится финалом женской и мужской Лиги чемпионов. Сегодня есть возможность частичку футбольного праздника передать по всей стране! Начинается путеше же Кубков Украины, и я уверен, что каждый город присоединится к этому фестивалю, а столица вскоре примет лучший праздник футбола, о котором только может мечтать каждый болельщик!

Во время мероприятий на Крещатике исполнили гимн Лиги чемпионов. Это сделал детского хора "Щедрик" и Национального академического оркестра народных инструментов!

Мэр , получив из рук Андрея и Ии Андрущак почетные трофеи, отметил следующее:

"Счастлив, что в пройдут финалы Лиги чемпионов . Это замечательный праздник спорта, и я убежден, что каждый, кто посетит 24 и 26 мая в решающие поединки женской и мужской Лиги чемпионов, будет в восторге от нашего гостеприимства".

Кубок Лиги чемпионов презентуют и в других украинских городах - Мариуполе, Днепре, Харькове, Одессе и Львове.

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