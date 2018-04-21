|Песни покойного диджея Avicii сыграли на колоколах в нидерландском соборе - ВИДЕО
|21.04.2018 22:10
|
112-метровая башня готического Домского собора, построенного в XIII-XIV веках - самое высокое здание в голландском городе УтрехтВ церкви города Утрехт (Нидерланды) сыграли на колоколах фрагменты трех песен шведского электронного музыканта Avicii, о смерти которого стало известно накануне.
Фото: mediapunchinc.com
112-метровая башня готического Домского собора, построенного в XIII-XIV веках - самое высокое здание в голландском городе Утрехт. В башне расположена колокольня: 14 колоколов весом 32 тонны. Звонарем в соборе работает 44-летняя уроженка Польши Мальгоша Фибих, неоднократная победительница международных конкурсов звонарей. 21 апреля она выполнила фрагменты из трех композиций шведского электронного музыканта Avicii.
В прошлом году она так же почтила память вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона.
А в позапрошлом - Дэвида Боуи.
В 2014 году Фибих вместе с двумя пианистами сыграла на колоколах концерт из песен ABBA.
Напомним, в пятницу, 20 апреля, в Омане в возрасте 28 лет скончался шведский диджей Тим Берглинг, известный под сценическим именем Avicii (Авичи).
Поделитесь статьей с друзьями