112-метровая башня готического Домского собора, построенного в XIII-XIV веках - самое высокое здание в голландском городе Утрехт

112-метровая башня готического Домского собора, построенного в XIII-XIV веках - самое высокое здание в голландском городе Утрехт. В башне расположена колокольня: 14 колоколов весом 32 тонны. Звонарем в соборе работает 44-летняя уроженка Польши Мальгоша Фибих, неоднократная победительница международных конкурсов звонарей. 21 апреля она выполнила фрагменты из трех композиций шведского электронного музыканта Avicii.

В прошлом году она так же почтила память вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона.

А в позапрошлом - Дэвида Боуи.

В 2014 году Фибих вместе с двумя пианистами сыграла на колоколах концерт из песен ABBA.

Напомним, в пятницу, 20 апреля, в Омане в возрасте 28 лет скончался шведский диджей Тим Берглинг, известный под сценическим именем Avicii (Авичи).