|Оккупационные власти Крыма установили дорожные указатели на Керченском мосту
|21.04.2018 22:14
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На въезде на Керченский мост со стороны Керчи появились первые информационные указатели. Об этом сообщает со ссылкой на “Крым.Реалии”.
Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Государственного комитета дорожного хозяйства.
Дорожные стенды информируют водителей о том, как проехать в порт “Крым”, Керчь, Феодосию и Симферополь.
Строители Керченского моста приступили к нанесению разметки на дорожное полотно 13 апреля.
Как сообщал недавно в сети появилось новое видео, где видно состояние дороги, ведущей к Керченского моста.
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