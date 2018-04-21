В Латвии арестовали Александра Гапоненка, представителя штаба защиты русских школ. Данная организация отстаивает преподавания в латвийских школах на русском языке.

Задержание произошло в пятницу, 20 апреля, передает со ссылкой на .

Сегодня, 21 апреля, Александра Гапоненка доставили в суд Видземского предместья Риги в наручниках, его сопровождали вооруженные люди в черной форме без опознавательных знаков и в балаклавах. Гапоненко заявил, что после задержания его били и почти полдня держали в наручниках, судебное заседание проходило в закрытом режиме.

"Целью моего ареста является остановка борьбы в защиту русских детей и их права на образование" - высказался задержанный.

Гапоненка задержала полиция безопасности, причиной этого стал начавшийся 4 апреля уголовный процесс "о действиях, направленных против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя". После задержания Гапоненко начал бессрочную голодовку, ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы..

В Латвии 2 апреля ввели образовательную реформу, которая обязывает школы национальных меньшинств переходят на латвийский язык обучения. В России сразу отреагировали, назвав это дискриминация русскоязычных через реформу образования.

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