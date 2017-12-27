|Магнитуда землетрясения у берегов Греции составила 5,0
|27.12.2017 15:53
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Какие-либо данные о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствуют.Речь идет о землетрясении, магнитуда которого составила 5,0. Оно было зафиксировано специалистами у западного побережья Греции, информирует общественность представители Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Что касается эпицентра стихии, он расположился в 94 км на юго-восток от острова Корфу. Известно, что очаг землетрясения залег на глубине 10 км.Нет данных о пострадавших и разрушениях.
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