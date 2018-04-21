По словам правоохранителей, подследственный сотрудничать с полицейскими отказывается

Как сообщают в полиции Донецкой области, сотрудники управления уголовного розыска вместе со следственным управлением ГУНП в Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры собрали доказательную базу в отношении сотрудника территориальной прокуратуры, в 2014 году осуществлял проверку автотранспорта и лиц в захваченном боевиками населенном пункте Бахмутского района.

"Во время досудебного расследования в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 260" Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности "Уголовного кодекса Украины, было установлено, что мужчина, 1982 года рождения, весной 2014 после оккупации родного города не уехал, а примкнул в ряды террористов. Боевики вооружили мужа огнестрельным и автоматическим оружием, с которой новобранец нес службу на блокпостах", - рассказали правоохранители.

В то время подозреваемый работал в органах юстиции, а после службы в рядах оккупантов прошел конкурсный отбор и занял должность территориального прокурора.

Сейчас ему уже сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как отмечают правоохранители, подследственный сотрудничать с полицейскими отказывается.

Напомним, полиция Донецкой области с 2015 года объявила о подозрении 2070 боевикам.