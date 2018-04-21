|Работника прокуратуры Донецкой области подозревают в сотрудничестве с боевиками
|21.04.2018 22:18
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По словам правоохранителей, подследственный сотрудничать с полицейскими отказываетсяНациональная полиция заявляет об обнаружении в рядах прокуратуры Донецкой области бывшего боевика "ДНР".
Фото: news.pn
Как сообщают в полиции Донецкой области, сотрудники управления уголовного розыска вместе со следственным управлением ГУНП в Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры собрали доказательную базу в отношении сотрудника территориальной прокуратуры, в 2014 году осуществлял проверку автотранспорта и лиц в захваченном боевиками населенном пункте Бахмутского района.
"Во время досудебного расследования в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 260" Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности "Уголовного кодекса Украины, было установлено, что мужчина, 1982 года рождения, весной 2014 после оккупации родного города не уехал, а примкнул в ряды террористов. Боевики вооружили мужа огнестрельным и автоматическим оружием, с которой новобранец нес службу на блокпостах", - рассказали правоохранители.
В то время подозреваемый работал в органах юстиции, а после службы в рядах оккупантов прошел конкурсный отбор и занял должность территориального прокурора.
Сейчас ему уже сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как отмечают правоохранители, подследственный сотрудничать с полицейскими отказывается.
Напомним, полиция Донецкой области с 2015 года объявила о подозрении 2070 боевикам.
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