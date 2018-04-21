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Венгры протестуют против контроля Орбана над СМИ
21.04.2018 22:26
Венгры протестуют против контроля Орбана над СМИ
Демонстранты призывают вернуть контроль над медиа обществу
Десятки тысяч венгров вышли на протест в Будапеште в субботу, 21 апреля. Они недовольны контролем власти над СМИ. По мнению демонстрантов, именно это помогло действующему премьеру Виктор Орбан одержать убедительную победу на парламентских выборах в апреле.
Венгры протестуют против контроля Орбана над СМИ Фото: reuters.com
Государственные медиа манифестанты называют "машиной пропаганды", сообщает Reuters.
 
"Наша цель - лишить орбанивську партию "Фидес"контроля над общественными СМИ. Но это и задача для оппозиционных партий, поскольку они также ответственны за нынешнюю ситуацию", - говорят организаторы акции.

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Напомним, "Фидес" вместе с союзными христианскими демократами сохранила конституционное большинство в парламенте, Орбан третий раз подряд возглавил правительство.

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