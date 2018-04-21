Демонстранты призывают вернуть контроль над медиа обществу

Государственные медиа манифестанты называют "машиной пропаганды", сообщает Reuters.

"Наша цель - лишить орбанивську партию "Фидес"контроля над общественными СМИ. Но это и задача для оппозиционных партий, поскольку они также ответственны за нынешнюю ситуацию", - говорят организаторы акции.

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Напомним, "Фидес" вместе с союзными христианскими демократами сохранила конституционное большинство в парламенте, Орбан третий раз подряд возглавил правительство.