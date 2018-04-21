Порошенко утвердил состав делегации для поездки в Вашингтон В делегацию вошли 13 человек Президент Украины Петр Порошенко утвердил состав делегации для поездки в Вашингтон (США) на заседание Украинского-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля. Фото: president.gov.ua приказ № 104/2018 опубликован на сайте главы государства. "Образовать делегацию Украины для участия в заседании украинском-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля (24 - 25 апреля 2018, г. Вашингтон, США)", - говорится в документе. Главой делегации Президент назначил директора департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Сергея Шутенко. В делегацию также вошли: - заместитель председателя Государственного космического агентства Украины Владимир Михеев; - заместитель руководителя Главного департамента по вопросам экономической политики - руководитель департамента реального сектора экономики Администрации Президента Украины Светлана Липинская; - начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Максим Комиссаров; - исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Государственной авиационной службы Украины Сергей Коршук; - первый заместитель генерального конструктора - генерального директора по системному проектированию государственного предприятия "Конструкторское бюро" Южное "им. М.К. Янгеля" Александр Кушнарев; - начальник отдела международного сотрудничества и связей с общественностью Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова; - начальник отдела информации, внешних связей и связей с общественностью государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" Маргарита Раец; - заместитель начальника управления - начальник отдела военно-технического сотрудничества управления военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Андрей Рець; - начальник отдела - штурман отдела реализации Договора "Открытое небо" Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Рыжак; - знаток Службы безопасности Украины Максим Смирнов; - заместитель руководителя службы - начальник управления по вопросам военно-технического сотрудничества и экспортного контроля службы по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Таран; - заместитель начальника управления - начальник отдела организации международных мероприятий и протокола управления международного сотрудничества и евроинтеграции Международно-правового департамента Администрации Государственной пограничной службы Украины Владислав Чернецкий. Трамп назвал себя "жестким" антироссийским президентом Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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