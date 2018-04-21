|Порошенко утвердил состав делегации для поездки в Вашингтон
|21.04.2018 22:34
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В делегацию вошли 13 человекПрезидент Украины Петр Порошенко утвердил состав делегации для поездки в Вашингтон (США) на заседание Украинского-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля.
Фото: president.gov.ua
приказ № 104/2018 опубликован на сайте главы государства.
"Образовать делегацию Украины для участия в заседании украинском-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля (24 - 25 апреля 2018, г. Вашингтон, США)", - говорится в документе.
Главой делегации Президент назначил директора департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Сергея Шутенко.
В делегацию также вошли:
- заместитель председателя Государственного космического агентства Украины Владимир Михеев;
- заместитель руководителя Главного департамента по вопросам экономической политики - руководитель департамента реального сектора экономики Администрации Президента Украины Светлана Липинская;
- начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Максим Комиссаров;
- исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Государственной авиационной службы Украины Сергей Коршук;
- первый заместитель генерального конструктора - генерального директора по системному проектированию государственного предприятия "Конструкторское бюро" Южное "им. М.К. Янгеля" Александр Кушнарев;
- начальник отдела международного сотрудничества и связей с общественностью Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова;
- начальник отдела информации, внешних связей и связей с общественностью государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" Маргарита Раец;
- заместитель начальника управления - начальник отдела военно-технического сотрудничества управления военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Андрей Рець;
- начальник отдела - штурман отдела реализации Договора "Открытое небо" Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Рыжак;
- знаток Службы безопасности Украины Максим Смирнов;
- заместитель руководителя службы - начальник управления по вопросам военно-технического сотрудничества и экспортного контроля службы по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Таран;
- заместитель начальника управления - начальник отдела организации международных мероприятий и протокола управления международного сотрудничества и евроинтеграции Международно-правового департамента Администрации Государственной пограничной службы Украины Владислав Чернецкий.
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