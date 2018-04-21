Ввести уголовное наказание для подростков, вступивших в половую связь с несовершеннолетними младше себя предлагает уполномоченная по правам детей в Псковской области Наталья Орлова, передает со ссылкой на .

По ее словам, есть случаи, когда 15-летние парни склоняют к сексу 12-летних девочек, понимая, что партнерша младше, пишет "Сноб". В таких ситуациях для партнера, который старше, должна наступать уголовная ответственность, считает омбудсмен.

Псковские подростки начинают половую жизнь в 12-13 лет, отметила Орлова журналистам: "Отсюда и ранние беременности".

Другой проблемой, по мнению детского омбудсмена, стала "вседозволенность": девушки в коротких юбках выглядят доступными, и это приводит к ранним половым контактам.

Кроме того, она рассказала, что подростки страдают от недостатка информации и доступности контента "развратного содержания".

Также 19 апреля депутат Заксобрания Ленинградской области России Владимир Петров предложил наказывать беременных женщин за употребление алкоголя и курение табака, а также привлекать к ответственности представителей торговли, продающих эту продукцию, пишет издание. Поэтому, как предполагает депутат, женщинам, решившим купить табак или алкоголь, необходимо будет получить справку об отсутствии беременности.

В этот же день чиновники российского Минтранса предложили запретить возить детские коляски в метро.

13 апреля Таганский суд Москвы разрешил заблокировать в России месенджер Telegram - он не предоставил ключи для расшифровки данных. Они позволили бы спецслужбе получить доступ к переписке пользователей.

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