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Премьер Армении заявил, что занял должность ради решения проблемы Карабаха
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21.04.2018 22:39
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Управление Арменией "другие деятели" смогут принять после решения
проблемы Нагорного Карабаха, отметил премьер-министр страны Серж
Саргсян. Саргсян: Достижения прошлых лет необратимы Фото: ЕРА
"Принятие мною должности премьер-министра было обусловлено одним
ясным обстоятельством: в этом геополитически сложном регионе и в
полный вновь возникающих вызовов период мы обязаны обеспечить
безопасное развитие страны и продолжить направленные на достойное
согласие Арцахской проблемы (Нагорного Карабаха. – )
усилия", – говорится в сообщении.После этого, по словам
Саргсяна, управление страной "могут принять другие деятели".Премьер
считает, что в Армении никогда не станет меньше демократии."Наши
достижения прошлых лет по созданию прочной и развивающейся
демократии необратимы и гарантированы реформированной
Конституцией", – отметил он.9 апреля Армения перешла к
парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым
президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава
государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С
2008-го по 2018 годы президентом Армении был Серж Саргсян.16 апреля
демонстранты начали акцию гражданского
неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот
день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные
столкновения между правоохранителями и участниками протестных
акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получило
46 человек, в том числе шестеро полицейских. Оппозиционер
Николо Пашинян, который является также лидером правящей
Республиканской партии Армениизаявил 17 апреля о начале бархатной
революции. В этот день на специальном заседании Национального
собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали
премьер-министром страны.В 1991 году Нагорно-Карабахская
Республика, поддерживаемая Арменией, объявила о независимости от
Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продолжавшимся до
1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского
протокола о перемирии и прекращении огня между Арменией и
Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и
Азербайджаном – с другой.
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