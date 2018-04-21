Управление Арменией "другие деятели" смогут принять после решения проблемы Нагорного Карабаха, отметил премьер-министр страны Серж Саргсян. Саргсян: Достижения прошлых лет необратимы Фото: ЕРА "Принятие мною должности премьер-министра было обусловлено одним ясным обстоятельством: в этом геополитически сложном регионе и в полный вновь возникающих вызовов период мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить направленные на достойное согласие Арцахской проблемы (Нагорного Карабаха. – ) усилия", – говорится в сообщении.После этого, по словам Саргсяна, управление страной "могут принять другие деятели".Премьер считает, что в Армении никогда не станет меньше демократии."Наши достижения прошлых лет по созданию прочной и развивающейся демократии необратимы и гарантированы реформированной Конституцией", – отметил он.9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 годы президентом Армении был Серж Саргсян.16 апреля демонстранты начали акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные столкновения между правоохранителями и участниками протестных акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получило 46 человек, в том числе шестеро полицейских. Оппозиционер Николо Пашинян, который является также лидером правящей Республиканской партии Армениизаявил 17 апреля о начале бархатной революции. В этот день на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали премьер-министром страны.В 1991 году Нагорно-Карабахская Республика, поддерживаемая Арменией, объявила о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продолжавшимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня между Арменией и Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном – с другой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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