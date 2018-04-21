Премьер-министр Армении Серж Саргсян и руководитель оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян встретятся в воскресенье утром для проведения переговоров. Об этом заявил сам Пашинян на своей странице в Facebook, передает

“Я и Серж Саргсян встретимся, чтобы обсудить пути решения этой ситуации. Я уже заявил, что мы можем развивать наш разговор только после отставки премьера”, — сообщил Пашинян.

Ранее он сформировал оппозиционную дорожную карту решения внутриполитического кризиса. “После отставки Саргсяна премьером должен стать „кандидат от народа“, после чего сформируется временное правительство. Конечная цель — досрочные парламентские выборы”, — подчеркнул он.

Как сообщал президент Армении Армен Саркисян вышел к участникам акции протеста на площади Республики в Ереване.

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