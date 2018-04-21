Фонд гарантирования вкладов физлиц через систему ProZorro реализовал активы "Дельта Банка" в Донецком регионе, в том числе здание дома культуры на временно оккупированной территории. Имущество "Дельта Банка" реализовали через ProZorro Фото: Дельта Банк / Facebook В фонде отметили, что, лот является самым дорогим из проданных на сегодняшний день. Оборудование ранее числилось на балансе "Донецкстали". Среди проданных активов здание кинотеатра, дома культуры и производственное оборудование.Наибольшую сумму (более 331 млн грн) предложило АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Глори".Всего в марте через ProZorro реализовали имущество банков-банкротов на сумму около 950 млн грн. Из них более 449 млн гривен принадлежало "Дельта Банку", 172 млн – "Банку "Финансы и Кредит", и 70 млн грн – "Банку Форум"."Дельта Банк" был признан неплатежеспособным в марте 2015 года. В мае ГПУ открыла производство против должностных лиц банка. В октябре Национальный банк Украины ликвидировал финучреждение.В феврале 2017 года ГПУ сообщила о подозрении в хищении 1,7 млрд грн экс-главе совета правления "Дельта Банка" Елене Поповой и троим другим лицам. Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что "все аферисты сбежали за границу", но пообещал "рано или поздно их словить". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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