Фонд гарантирования вкладов физлиц через систему ProZorro
реализовал активы "Дельта Банка" в Донецком регионе, в том числе
здание дома культуры на временно оккупированной территории.
Имущество "Дельта Банка" реализовали через ProZorro Фото:
Дельта Банк / Facebook В фонде отметили, что, лот является самым
дорогим из проданных на сегодняшний день. Оборудование ранее
числилось на балансе "Донецкстали". Среди проданных активов здание
кинотеатра, дома культуры и производственное
оборудование.Наибольшую сумму (более 331 млн грн) предложило
АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный
инвестиционный фонд "Глори".Всего в марте через ProZorro
реализовали имущество банков-банкротов на сумму около 950 млн грн.
Из них более 449 млн гривен принадлежало "Дельта Банку", 172 млн –
"Банку "Финансы и Кредит", и 70 млн грн – "Банку Форум"."Дельта
Банк" был признан неплатежеспособным в марте
2015 года. В мае ГПУ открыла производство против
должностных лиц банка. В октябре Национальный банк
Украины ликвидировал финучреждение.В феврале 2017 года
ГПУ сообщила о подозрении в хищении 1,7 млрд грн
экс-главе совета правления "Дельта Банка" Елене Поповой и троим
другим лицам. Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что "все аферисты
сбежали за границу", но пообещал "рано или поздно их словить".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира