Кремль подкупает и запугивает родных и близких российских военных, погибших на Донбассе, заявил "ГОРДОН" адвокат Борис Кузнецов, покинувший Россию и получивший политическое убежище в США после того, как опубликовал книгу-расследование о гибели подлодки "Курск". Борис Кузнецов: Людей сломали, они живут только сегодняшним днем Фото: Борис Кузнецов / Facebook ."Российская власть сует родителям и женам погибших деньги, берет подписку о неразглашении. Если семьи не соглашаются – угрожает. Людей сломали, они живут только сегодняшним днем", – рассказал Кузнецов.По словам адвоката, точно также российские власти поступали во время расследования трагедии с подводной лодкой "Курск". В суде интересы родственников погибших моряков представлял Кузнецов."Это то же самое, что с семьями погибших на подводной лодке "Курск". Я столько сил, души и собственных денег вложил в это дело, постоянно информировал их о том, как продвигается процесс, но… Как только вынужден был покинуть Россию, родные погибших моряков прекратили со мной все контакты", – подчеркнул Кузнецов.Борис Кузнецов – известный российский адвокат, представлявший интересы топ-чиновников и политиков РФ. В 2002 году, через два года после гибели подлодки "Курск", он стал адвокатом родственников погибших моряков и выявил нестыковки и фальсификации в материалах дела.После того, как попытки возобновить уголовное дело по "Курску" ни к чему не привели, Кузнецов опубликовал книгу-расследование "Она утонула…", в которой обвинил высшее командование Военно-морского флота РФ и лично президента Путина в гибели 118 членов экипажа подлодки. По словам Кузнецова, именно после этого расследования на него завели уголовное дело и обвинили в разглашении гостайны. В 2007 году Кузнецов покинул Россию и получил политическое убежище в США.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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