|
Адвокат Кузнецов: Власть РФ сует семьям погибших деньги, берет подписку о неразглашении. Если не соглашаются – угрожает
|
27.12.2017 15:56
|
Кремль подкупает и запугивает родных и близких российских военных,
погибших на Донбассе, заявил "ГОРДОН" адвокат Борис Кузнецов,
покинувший Россию и получивший политическое убежище в США после
того, как опубликовал книгу-расследование о гибели подлодки
"Курск". Борис Кузнецов: Людей сломали, они живут только
сегодняшним днем Фото: Борис Кузнецов / Facebook ."Российская
власть сует родителям и женам погибших деньги, берет подписку о
неразглашении. Если семьи не соглашаются – угрожает. Людей
сломали, они живут только сегодняшним днем", – рассказал
Кузнецов.По словам адвоката, точно также российские власти
поступали во время расследования трагедии с подводной лодкой
"Курск". В суде интересы родственников погибших моряков представлял
Кузнецов."Это то же самое, что с семьями погибших на подводной
лодке "Курск". Я столько сил, души и собственных денег вложил в это
дело, постоянно информировал их о том, как продвигается процесс,
но… Как только вынужден был покинуть Россию, родные погибших
моряков прекратили со мной все контакты", – подчеркнул
Кузнецов.Борис Кузнецов – известный российский адвокат,
представлявший интересы топ-чиновников и политиков РФ. В 2002 году,
через два года после гибели подлодки "Курск", он стал адвокатом
родственников погибших моряков и выявил нестыковки и фальсификации
в материалах дела.После того, как попытки возобновить уголовное
дело по "Курску" ни к чему не привели, Кузнецов опубликовал
книгу-расследование "Она утонула…", в которой обвинил высшее
командование Военно-морского флота РФ и лично президента Путина в
гибели 118 членов экипажа подлодки. По словам Кузнецова, именно
после этого расследования на него завели уголовное дело и обвинили
в разглашении гостайны. В 2007 году Кузнецов покинул Россию и
получил политическое убежище в США.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина,
США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во
вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых
действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой
поддержке. Российское руководство отвергает эти
обвинения и утверждает, что РФ не является стороной
противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании
и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ
утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира