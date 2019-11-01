Об этом пишет Strana.ua.

Многие, получив зарплату новыми купюрами, конечно, пытаются ними расплатиться за свои покупки. Однако многие кассиры отказываются брать день, не узнав новый номинал. Это, кстати, касается и банков — далеко не все готовы принимать новые 1000 гривен.

“В отдаленных банковских отделениях новую тысячу видели впервые, и смотрели на нее с опаской. Ее не пропускал аппарат, который распознает фальшивки. Все потому, что техники до сих пор не доехали во все банковские точки и не перенастроили технику. Потому она не “узнает“ тысячу. Более того, в отделении даже каталогов для нее нет. Не висят объявления с детальным описанием новых денег. Кассиры видели их только по телевизору, и не проинструктированы“, — рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Нацбанк только начал распространять новую купюру. Деньги едут, преимущественно, в киевские банки. До регионов новая купюра доедет только к следующей неделе. Кроме того, людям нужно время, чтобы адаптироваться к новому номиналую.

“Сотрудникам банков, магазинов и других торгово-сервисных предприятий нужно время чтобы перестроиться. По моему мнению, этот процесс займет несколько месяцев“, — спрогнозировал заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн

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