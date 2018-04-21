В полиции Эр-Рияда подчеркнули, что служба безопасности Саудовской Аравии действовала в соответствии с инструкциями, открыв огонь по дрону, летавшему без разрешения возле резиденции короля. Вчера 23.52 | комментариев: Короля Саудовской Аравии эвакуировали, сообщают в соцсетях Фото: ЕРА Дрон летал возле резиденции без разрешения, следовательно сотрудники службы безопасности открыли по нему огонь.В полиции подчеркнули, что служба безопасности действовала в соответствии с приказами и инструкциями для таких случаев.К расследованию инцидента приступили компетентные органы.Сегодня в соцсетях начали публиковать фото и видеозаписи из района резиденции короля Саудовской Аравии, где якобы зафиксировали взрывы и стрельбу. По одной из версий, из-за попытки государственного переворота эвакуировали монарха. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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