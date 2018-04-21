В полиции Эр-Рияда подчеркнули, что служба безопасности Саудовской
Аравии действовала в соответствии с инструкциями, открыв огонь по
дрону, летавшему без разрешения возле резиденции короля. Вчера
23.52 | комментариев: Короля Саудовской Аравии эвакуировали,
сообщают в соцсетях Фото: ЕРА Дрон летал возле резиденции без
разрешения, следовательно сотрудники службы безопасности открыли по
нему огонь.В полиции подчеркнули, что служба безопасности
действовала в соответствии с приказами и инструкциями для таких
случаев.К расследованию инцидента приступили компетентные
органы.Сегодня в соцсетях начали публиковать фото и видеозаписи из
района резиденции короля Саудовской Аравии, где якобы зафиксировали
взрывы и стрельбу. По одной из версий, из-за попытки
государственного переворота эвакуировали монарха.
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