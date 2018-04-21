К 2050 году население Украины сократится до 36 млн человек с учетом жителей Крыма и Донбасса.

Такой прогноз дала директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи Элла Либанова в эфире "112 Украина", передает со ссылкой на .

"К 2050 году - примерно 36 миллионов. Но это при условии возвращения Крыма и Донбасса", - сказала демограф.

Она назвала основные факторы сокращения количества граждан.

"Низкая рождаемость с 1960-х годов. 50 лет рождаемость не обеспечивает даже простое воспроизведение. Каждое следующее поколение немного меньше предыдущего. Завышенная смертность, особенно мужчин трудоспособного возраста. Эмиграция, которая в Германии компенсирует естественное сокращение, в Украине его только усиливает", - пояснила Либанова.

Демограф подчеркнула необходимость провести перепись населения даже в условиях оккупации Донбасса и Крыма.

Последняя перепись населения Украины был в 2001 году. Тогда насчитали 48,457 млн человек.

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