УПЦ (МП) опубликовала заявление по поводу обращения президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею

Об этом говорится в заявлении отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви (Московского патриархата), опубликованной в субботу вечером.

"Согласно статье 35 Конституции Украины, Церковь отделена от государства, а потому вопросы церковной жизни Церковь решает самостоятельно. Украинская Православная Церковь, которая имеет каноническую связь со Вселенским Православием, не обращалась к Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине и не уполномочивала на это ни Президента, ни депутатов Верховной Рады Украины. в связи с этим упомянутые инициативы является превышением власти, а также вмешательством в церковные дела", - отметили в УПЦ.

Как сообщается в заявлении, подобные действия Украинского государства в церковной сфере могли бы быть оправданы только в случае, если бы Церковь в Украине должна законодательно закреплен государственный статус. Однако, поскольку сегодня Церковь в Украине нет государственного статуса и отделена от государства, то и государственная власть не имеет оснований вмешиваться в церковные дела.

Кроме того, в УПЦ вызывает обеспокоенность то, что "предоставление автокефалии Православной Церкви в Украине рассматривается как вопрос не только религии, но и геополитики".

"Убеждены, что сфера религиозной жизни не должна становиться предметом политических манипуляций. Не следует смешивать церковные и политические, а тем более геополитические вопросы ... Украинская Православная Церковь всегда выступала и выступает за восстановление церковного единства и за единую Церковь. Однако предложенный и озвученный властью способ достижения единства не соответствует каноническому праву Церкви и противоречит законодательству Украины. Ведь власть просит предоставить Томос об автокефалии единой церковной структуре, которой еще не существует. Именно следовательно считаем, в следует сначала преодолеть раскол, восстановить церковное единство, и только после того задавать вопросы об изменении канонического статуса единой Православной Церкви в Украине. Поскольку без канонической Церкви невозможно иметь единую Церковь в Украине, то есть основания полагать, что на самом деле под предлогом создания единой Церкви сегодня скрываются очередные попытки узаконить церковный раскол", - отмечается в заявлении УПЦ.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял обращение от УПЦ КП и УАПЦ к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви автокефалии.

Верховная Рада Украины поддержала обращение президента Петра Порошенко о создании Украинской поместной автокефальной церкви.

Народные депутаты от "Оппозиционного блока" направили обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею I, где уверяют, что создание единой поместной церкви - это попытка политиков решить собственные политические задачи.

20 апреля Запорожская епархия УПЦ опубликовала "Обращение верных чад Запорожской епархии УПЦ к Вселенскому Патриарху Варфоломею по поводу вмешательства властей во внутреннюю жизнь Церкви".