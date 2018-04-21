Вечером 20 апреля в следственном изоляторе в Чернигове вспыхнул пожар, работники учреждения эвакуировали 70 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает со ссылкой на .

По информации спасателей, загорелось в бытовом помещении одного из режимных корпусов. На вызов прибыли 5 единиц пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

"В результате возгорания огнем повреждена внутренняя облицовка стен и потолка помещения на площади 25 кв.м и материальные ценности. До прибытия подразделений ГСЧС персоналом объекта проведена эвакуация 70 человек", - говорится в сообщении.

Причину пожара устанавливают.

В начале недели в квартире одного из столичных домов произошел пожар. Спасатели вынесли из помещения молодого человека. У него дважды останавливалось сердце.

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