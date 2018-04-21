Первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев грубо нарушил правила дорожного движения и полиция могла оштрафовать его на большую сумму. Вчера 23.59 | комментариев: Билошицкий: Я никогда не видел чтобы нардепы европейских стран, нарушая правила, называли это «формальностью» Фото: Кампанія "За безпечні дороги" / Facebook До этого Арьев заявил, что патрульная полиция Киева "превращается в ГАИ, потому что, вместо того чтобы помогать, – ловит и штрафует". Он добавил, что формально был неправ, однако надеялся на помощь полицейских, а не штраф. "Если господин Владимир хочет публично разобрать «формальность» всей ситуации, то давайте посмотрим на нее с ракурса имеющегося видео и документов", – отметил Билошицкий.Он сообщил, что 16 апреля Киевская горадминистрация приняла решение про ограничение движения транспорта по улице Крещатик, что является обычной практикой в выходные дни. В связи с этим движение транспорта переправили на другие улицы."Просматривая видео, мы можем увидеть, что водители других транспортных средств, выполняя требования ПДД, осуществляют поворот направо и только господин Арьев, как член ПАСЕ (одним из принципов деятельности которой является обеспечение верховенства права) решает осуществить разворот в неустановленном месте, создавая препятствие для других участников движения и заставляя их изменить скорость движения. По моему мнению, – это довольно грубое нарушение не только ПДД, но и прав других граждан-участников дорожного движения", – подчеркнул замначальника Департамента патрульной полиции.Полицейский отметил, что Арьев своими действиями создал угрозу другим участникам дорожного движения и его действия могли квалифицировать как создание аварийной ситуации и отобрать у него права."Санкция соответствующей статьи закона (ч. 4 ст. 122 КУоАП) предусматривает возможное лишение водителя права управления судом на срок от 6 месяцев до одного года. Однако, патрульными полицейскими действия водителя были расценены по более мягкой квалификации – он был привлечен к ответственности за невыполнение требований дорожного знака, который запрещал осуществления поворота (ч. 1 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за что предусмотрен штраф – 255 грн )", – подчеркнул он.Билошицкий отметил, что полицейские помогли бы нардепу, если бы он попросил указать им пути объезда, однако тот "сначала нарушил правила, а потом хотел чтобы полицейские помогли"."Я никогда не видел чтобы народные избранники европейских стран, нарушая правила, называли это «формальностью» и обосновывали это занятостью в исполнении (бесспорно) важного дела – подготовки сюжета телепередачи", – подытожил он. https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10214487497533762 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что движения арьев дорожного это Теги: политика