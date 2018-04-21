|
Полиция опубликовала запись нарушения, за которое оштрафовали нардепа Арьева
|
21.04.2018 23:27
|
Первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей
Билошицкий отметил, что нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир
Арьев грубо нарушил правила дорожного движения и полиция могла
оштрафовать его на большую сумму. Вчера 23.59 | комментариев:
Билошицкий: Я никогда не видел чтобы нардепы европейских
стран, нарушая правила, называли это «формальностью» Фото: Кампанія
"За безпечні дороги" / Facebook До этого Арьев заявил,
что патрульная полиция Киева "превращается в ГАИ, потому
что, вместо того чтобы помогать, – ловит и штрафует". Он
добавил, что формально был неправ, однако надеялся на помощь
полицейских, а не штраф. "Если господин Владимир хочет
публично разобрать «формальность» всей ситуации, то давайте
посмотрим на нее с ракурса имеющегося видео и документов", –
отметил Билошицкий.Он сообщил, что 16 апреля Киевская
горадминистрация приняла решение про ограничение движения
транспорта по улице Крещатик, что является обычной практикой в
выходные дни. В связи с этим движение транспорта переправили на
другие улицы."Просматривая видео, мы можем увидеть, что водители
других транспортных средств, выполняя требования ПДД, осуществляют
поворот направо и только господин Арьев, как член ПАСЕ (одним из
принципов деятельности которой является обеспечение верховенства
права) решает осуществить разворот в неустановленном месте,
создавая препятствие для других участников движения и заставляя их
изменить скорость движения. По моему мнению, – это довольно
грубое нарушение не только ПДД, но и прав других граждан-участников
дорожного движения", – подчеркнул замначальника Департамента
патрульной полиции.Полицейский отметил, что Арьев своими действиями
создал угрозу другим участникам дорожного движения и его действия
могли квалифицировать как создание аварийной ситуации и отобрать у
него права."Санкция соответствующей статьи закона (ч. 4 ст. 122
КУоАП) предусматривает возможное лишение водителя права управления
судом на срок от 6 месяцев до одного года. Однако, патрульными
полицейскими действия водителя были расценены по более мягкой
квалификации – он был привлечен к ответственности за
невыполнение требований дорожного знака, который запрещал
осуществления поворота (ч. 1 ст. 122 Кодекса Украины об
административных правонарушениях, за что предусмотрен штраф –
255 грн )", – подчеркнул он.Билошицкий отметил, что
полицейские помогли бы нардепу, если бы он попросил указать им пути
объезда, однако тот "сначала нарушил правила, а потом хотел чтобы
полицейские помогли"."Я никогда не видел чтобы народные избранники
европейских стран, нарушая правила, называли это «формальностью» и
обосновывали это занятостью в исполнении (бесспорно) важного
дела – подготовки сюжета телепередачи", – подытожил он.
https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10214487497533762
Сводка.нет - Новости Украины и Мира