Фонд будет предоставлять средства для реализации проектов термомодернизации, внедрение эффективных систем мониторинга и управления, установки отопительных и охлаждающих систем

Как отмечает "Правительственный портал", соглашение направлено помочь Украине уменьшить энергетические потери в жилом секторе и сократить выбросы парниковых газов.

Согласно сообщению, ресурсы с этого многостороннего фонда будут внесены в Фонд энергоэффективности Украины (ФЭЭ), новой инициативы украинского правительства для проведения энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах.

Согласно договору, на начальном этапе под управлением МФК будет находиться в 53 млн евро финансирования, предоставленного ЕС и Германией.

"Сегодня мы запустили важный проект, который станет одним из главных инструментов для достижения энергоэффективности в нашей стране. Многие семьи в Украине вынуждены использовать большое количество энергии для отопления, поскольку старые многоквартирные дома теряют до 50% тепла. Фонд будет помогать решению этого актуального для Украины вопроса модернизации таких домов. Новый проект поможет Украине перейти на более современную модель потребления и учета энергии. проект также будет помогать созданию около 75 тыс. новых рабочих мест для и нженер, строителей и работников энергетической отрасли", - сказал Александр Данилюк во время церемонии подписания.

"Правительственный портал" информирует, что Фонд энергоэффективности Украины - это новый инструмент реализации проектов энергомодернизации государства - как на уровне домохозяйств, так и на уровне юридических лиц. Работа Фонда регламентируется законодательством Украины, а его бюджет формируется за счет средств Государственного бюджета и средств от международных партнеров Украины. Фонд будет предоставлять средства для реализации проектов термомодернизации, внедрение эффективных систем мониторинга и управления, установление эффективных отопительных и охлаждающих систем и оборудования, а также замену имеющихся систем и оборудования на более эффективное. Форме предоставления средств станет частичное возмещение стоимости мероприятий по энергоэффективности физическим и юридическим лицам.