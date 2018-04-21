Главный трофей Лиги Европы , который привезли для показа в Мексику, украли неизвестные, передает со ссылкой на .

Кубок похитили из машины, перевозивший его после мероприятия в городе Леон. Сотрудники агентства уголовных расследований Гуанахуато нашли и вернули украденное. Об этом сообщает The Guardian.

Подробности инцидента не раскрываются. Известно лишь то, что полиция вернула кубок организаторам через 2 дня, информирует Proseco.

Кубок привезла в Мексику логистическая компания FedEx, которая является главным официальным спонсором Лиги Европы с 2015 года.

Решающий поединок нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе.

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