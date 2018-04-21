|Як виглядає модель Playboy - нова дівчина Брукліна Бекхема (ФОТО)
|21.04.2018 23:45
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Отже, на кого Бруклін проміняв Хлою Грейс Морец?
Як виявилося, син Девіда Бекхема та Вікторії Бекхем тепер зустрічається з дівчиною-моделлю Playboy Лексі Вуд. Дівчині, окрім фотосесій для пікантного глянцю, пророкують модельну кар'єру та шлях до дизайну одягу.
Тим часом шанувальники милуються пікантними світлинами Лексі, які заполонили мережу після розставання Брукліна з Хлоєю.
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