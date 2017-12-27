"Это четкий план действий как Украина перейти от преимущественно экспорта сырья к экспорту наукоемкой инновационной продукции для успеха Украины на мировых рынках" , - сообщает сайт правительства .

Документ определяет географические приоритеты для экспорта до 2021 года (так называемые "рынки в фокусе»), где есть больше возможностей именно для украинского производителя.

Экспортная стратегия также формирует ориентиры для создания световых цепей добавленной стоимости, где украинский производитель получит достойные позиции и выгодные возможности для увеличения производства именно средне- и высокотехнологичной продукции.

Дорожная карта определяет стратегические цели развития торговли Украины на следующие четыре года. Среди них: создание условий для развития сфер торговли и инноваций для диверсификации экспорта украинских товаров и услуг, поддержка экспорта со стороны государства, а также повышение уровня знаний и навыков, необходимых предприятиям для осуществления международной торговли.

Также в рамках экспортной стратегии был утвержден перечень новых перспективных рынков, которые смогут заменить традиционные экспортные рынки, доступ на которые затруднено из-за политической ситуации.

В частности, были определены топ-20 рынков, которые, при условии выбора правильных форм и инструментов работы с ними, способны показать довольно быстрые результаты. Среди них, кроме стран ЕС Египет, Индия, Беларусь, Грузия, Молдова, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Япония, США, Канада, Швейцария и Бангладеш.

Торговый представитель Украины Наталья Никольская отметила, что страна много импортирует и недостаточно экспортирует товаров с высокой добавленной стоимостью. Это приводит давление на внешнеторговый баланс, что, в свою очередь, ставит под угрозу макроэкономическую стабильность и осуществления экономических реформ в стране.

"Изменить эту ситуацию и призвана принятая сегодня Экспортная Стратегия. Она - не просто декларация намерений, а дорожная карта по конкретным перечнем мероприятий в среднесрочной перспективе", - отметила она.