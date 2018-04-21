Американский актер и стендап-комик Верн Тройер, известный своими ролями в фильмах о Гарри Поттере и Остине Пауэрсе, скончался в возрасте 49 лет. | Скончался Верн Тройер Фото: ЕРА Тройер был госпитализирован в начале апреля, после того как полицейские получили сообщение, что он был пьян и вероятно пытался покончить с собой. Его лечились от возможного отравления алкоголем. Сообщается, что актер боролся с алкогольной зависимостью и много раз проходил реабилитацию.Тройер родился с генетическим заболеванием, известным как карликовость ахондроплазии. Его рост составлял 81 см. Он был самый маленьким из всех людей, появлявшихся на экране.Наибольшую известность актеру принесла роль Мини-Мы в фильме Остин Пауэрс: Голдмембер. Тройер также исполнил роли в фильмах Гарри Поттер и Философский камень, Люди в черном, Страх и ненависть в Лас-Вегасе.ВИДЕО Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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