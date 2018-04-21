Американский актер и стендап-комик Верн Тройер, известный своими
ролями в фильмах о Гарри Поттере и Остине Пауэрсе, скончался в
возрасте 49 лет. | Скончался Верн Тройер Фото: ЕРА Тройер
был госпитализирован в начале апреля, после того как
полицейские получили сообщение, что он был пьян и вероятно пытался
покончить с собой. Его лечились от возможного отравления
алкоголем. Сообщается, что актер боролся с алкогольной
зависимостью и много раз проходил реабилитацию.Тройер родился с
генетическим заболеванием, известным как карликовость
ахондроплазии. Его рост составлял 81 см. Он был самый маленьким из
всех людей, появлявшихся на экране.Наибольшую известность актеру
принесла роль Мини-Мы в фильме Остин Пауэрс: Голдмембер.
Тройер также исполнил роли в фильмах Гарри Поттер и
Философский камень, Люди в черном, Страх и ненависть в
Лас-Вегасе.ВИДЕО
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