Рост политического влияния Российской Федерации на Венгрию угрожает не только Украине, а и единству в Европе и . Об этом в интервью "Радио " заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает со ссылкой на .

По мнению Боднара, конфронтацией с Украиной Будапешт продвигает в интересы Российской Федерации.

"На территории Украины проживают венгры, которые являются составляющей украинского общества, их безопасность должна была быть ключевым интересом для Венгрии. Поэтому Украина в была бы более выгодной для Венгрии, чем наоборот. Поэтому я подозреваю, что это не интерес Венгрии, который в данном случае Венгрия проталкивает в , а интерес третьей стороны", - отметил он.

Кроме того, Боднар подчеркнул, что влияние Москвы на Будапешт растет.

"Это является угрозой не только для , но и для Европы, для единства в и для понимания того, как гибридно действует Россия", - добавил он.

Напомним, ранее Боднар заявил, что Венгрия выдала более 100 тыс. паспортов жителям Закарпатской области.

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