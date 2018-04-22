Российский политолог Станислав Белковский назвал блефом "гомофобную пропаганду" на федеральных телеканалах в РФ во время президентства Владимира Путина. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гей-сообщество имеет огромное влияние в современной России, считает политолог Фото: ЕРА "Важную роль в определении кандидатуры преемника Владимира Путина будет играть гей-сообщество. Мы с вами прекрасно понимаем, что гомофобные законы и гомофобная пропаганда, которая изливается на нас с экранов федеральных телеканалов, – суть блеф", – заявил он.По словам политолога, "гей-сообщество имеет огромное влияние в современной России"."И в администрации президента, и в федеральном правительстве, в высшем руководстве парламента и в крупнейших государственных и окологосударственных корпорациях. Поэтому я не исключаю преемника-гея. Вполне вероятно, что это примирит путинскую элиту с постпутинской больше, чем какие-то бы ни было другие трансформации и перемены, включая кадровые", – сказал Белковский.Он считает, что позицию гей-сообщества "надо обязательно прояснить до того, как путинский режим начнет уходить в прошлое".В России ходят слухи о гомосексуальности премьер-министра Дмитрия Медведева и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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