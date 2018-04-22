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Белковский о Путине: Не исключаю преемника-гея
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22.04.2018 00:07
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Российский политолог Станислав Белковский назвал блефом "гомофобную
пропаганду" на федеральных телеканалах в РФ во время президентства
Владимира Путина. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Гей-сообщество имеет огромное влияние в современной России,
считает политолог Фото: ЕРА "Важную роль в определении кандидатуры
преемника Владимира Путина будет играть гей-сообщество. Мы с вами
прекрасно понимаем, что гомофобные законы и гомофобная пропаганда,
которая изливается на нас с экранов федеральных телеканалов, –
суть блеф", – заявил он.По словам политолога, "гей-сообщество
имеет огромное влияние в современной России"."И в администрации
президента, и в федеральном правительстве, в высшем руководстве
парламента и в крупнейших государственных и окологосударственных
корпорациях. Поэтому я не исключаю преемника-гея. Вполне вероятно,
что это примирит путинскую элиту с постпутинской больше, чем
какие-то бы ни было другие трансформации и перемены, включая
кадровые", – сказал Белковский.Он считает, что позицию
гей-сообщества "надо обязательно прояснить до того, как путинский
режим начнет уходить в прошлое".В России ходят слухи о
гомосексуальности премьер-министра Дмитрия Медведева и лидера ЛДПР
Владимира Жириновского.
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