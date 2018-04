В строительстве двухуровневых развязок на автодорогах Киев – Одесса и Киев – Чоп возле столицы хотят участвовать компании из Турции, КНР, Польши, Украины, Азербайджана и Литвы. Под Киевом построят двухуровневые автомобильные развязки Фото: ЕРА Тендерные предложения предоставили компании: Fermak Insaat Taahhut A.S. (Турция), China Road and Bridge Corporation (КНР), СП PBDiM Sp. z o. o. (Польша) и Ukrainian-Polish Company with foreign investments "UPS" LLC (Украина), JSC Euro-Asian Construction Corporation "EVRASCON" (Азербайджан), Sinohydro Corporation Ltd. (КНР), Alke Insaat Sanaye ve Ticaret A.S. (Азербайджан) и Kauno Tiltai LLC (Литва).Тендер проводился в рамках реализации проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву (панъевропейские коридоры)".Проект финансируется за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).Результаты тендера будут обнародованы после проведения оценки и согласования с ЕБРР и ЕИБ.Программу развития автодорог Украины на 2018–2020 годы Кабмин утвердил 21 марта 2018 года. Общий объем финансирования составляет 298,349 млрд грн. 178 млн грн предоставит Государственный дорожный фонд, остальное финансирование должно поступить из других источников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки киев corporation кнр insaat предложения Теги: киев