22 апреля в столице пройдет 8-й международный полумарафон. Во время его проведения будут перекрыты центральные улицы города.

Об этом предупредили организаторы мероприятия, передает со ссылкой на .

Движение транспорта ограничат в целях безопасности граждан. В пробеге ожидают около 10 тысяч участников, между которых дети и инвалиды. Также будет большое количество болельщиков.

Перекроют движение для всех видов транспорта - не только автомобилей, но и маршруток, велосипедов. Во время забега на дистанции не будет ездить и общественный транспорт.

Международный полумарафон в - это самое массовое беговое мероприятие Украины. В прошлом году оно собрало около 10 тысяч любителей бега из разных городов Украины и мира.

Мероприятие получило статус Чемпионата Украины по полумарафону. Приобщиться к забегу могут все желающие.

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