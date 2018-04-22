Специалисты коммунального предприятия “Компания “Вода Донбасса” начали работы по восстановлению поврежденного участка водопровода “Зайцево-Майорск”. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На данный момент специалисты обследовали несколько сотен метров водопровода, где обнаружили многочисленные повреждения. Восстановительные работы планируется завершить в ближайшее время. Это даст возможность стабилизировать водоснабжение в Майорск.

Продолжаются ремонтные работы по восстановлению водоснабжения в поселки Пески и Жованка.

“Координацию работ осуществляют офицеры украинской стороны СЦКК вместе с представителями групп военно-гражданского сотрудничества и наблюдателями СММ ОБСЕ. Украинская сторона подчеркивает, что выполнение мероприятий по восстановлению разрушенной инфраструктуры Донбасса является приоритетной задачей Правительства Украины, направленных на улучшение гуманитарной ситуации в регионе”, — добавили в штабе.

Как сообщал боевики применили танки близко КПВВ “Гнутово”.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира