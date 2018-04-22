Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил, что
неизвестные разбили памятную доску погибшему участнику АТО Сергею
Лымарю. В Полтаве разбили памятную доску бойцу Нацгвардии Сергею
Лымарю Фото: Ігор Мосійчук / Facebook "Это уже третий случай
вандализма в Полтаве по отношению к памятным знакам нашим героям
войны на востоке. Требую от правоохранительных органов как можно
быстрее найти подонков которые подняли свои грязные ручонки на
святое для каждого украинца. Найти и как можно скорее наказать
уродов! Если этого быстро не сделают правоохранители то их найдут и
жестко накажут украинские патриоты", – заявил нардеп.
https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/1707198642690229
В ночь на 8 апреля 2017 года в Полтаве неизвестные разбили две
мемориальные доски, посвященные участникам АТО, а также памятную
доску главе Директории УНР в 1919–1920 годах Симону Петлюре.Лымарь
служил в Нацгвардии связистом и погиб 20 августа 2014
года близко села Староигнатовка Донецкой области при обстреле
украинских позиций "Градами".
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