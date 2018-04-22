НАК " Украины" повысил с мая на 5,5%, передает со ссылкой на .

Как сообщает , теперь компания предлагает ресурс на 400 грн/тыс. куб. м дороже цены добывающих компаний, торгующих газом на "Украинской энергетической бирже".

По предоплате и в объеме свыше 50 тыс. куб. м в месяц НАК готов продавать газ по 9 142,8 грн/тыс. куб. м, что на 5,5% (472,8 грн/тыс. куб. м) выше текущих апрельских цен.

Ранее Гройсман заявлял, что Украина и . По его словам, в поднимают вопрос о необходимости выровнять коммерческую цену газа и цену для населения.

При этом

еще два года назад Гройсман заверял, что

. "Убежден в том, что мы в этом вопросе сегодня поставим точку, и это будет последнее изменение цены на газ в жизни нашего государства", – обещал он 27 апреля 2016 года.

Напомним, президент Украины уверен в получении очередного транша от МВФ, так как, по его словам, украинские власти готовы выполнить оставшиеся обязательства в самое ближайшее время. Речь идет между прочего и о требовании Фонда .

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