Посвященный Дню Земли видео-дудл Google призывает к гармонии с
природой. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
| Компания Google разместила полу-мультипликационный ролик
Фото: ЕРА Главной героиней ролика длительностью 105 секунд стала
приматолог и антрополог Джейн Гудолл. На полу-мультипликационном
ролике она рассказала о единении человека с природой."Нет лучшего
дня, чем День Земли, чтобы принять осознанное решение и начать жить
в полной гармонии с природой", – сказала Гудолл.День Земли
отмечают 22 апреля. Этот праздник учредили на 63-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году.видео Видео: googledoodles / YouTube