Посвященный Дню Земли видео-дудл Google призывает к гармонии с природой. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Компания Google разместила полу-мультипликационный ролик Фото: ЕРА Главной героиней ролика длительностью 105 секунд стала приматолог и антрополог Джейн Гудолл. На полу-мультипликационном ролике она рассказала о единении человека с природой."Нет лучшего дня, чем День Земли, чтобы принять осознанное решение и начать жить в полной гармонии с природой", – сказала Гудолл.День Земли отмечают 22 апреля. Этот праздник учредили на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году.видео Видео: googledoodles / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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