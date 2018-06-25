|У детей нового главы Донецкой Куця состояния на миллионы, - СМИ
|25.06.2018 15:08
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Детям нового губернатора Донетчины подарили квартиру за 4 млн гривенДетям нового губернатора Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця подарили квартиру за 4 млн гривен, они являются владельцами 90-метрового здания и 10 соток земли под Киевом.
Фото: dn.gov.ua
Так, в сентябре 2017 отец, брат и Екатерина Куц, которая, вероятно, приходится генералу женой, основали в селе Лесники под Киевом обслуживающий кооператив "Садовое общество" Усадьба ", - сообщает Bihus.Info.
Фото: bihus.info
Сообщается, что владельцами 90-метрового здания, в котором зарегистрировано юрлицо, и 10 соток земли под ним, оказались дети Куця - Анастасия и Александр. Недвижимость была им подарена 6 декабря 2017.
Также в тот же день Анастасия и Александр Куц получили в дар - квартиру площадью 98 кв. м в ЖК "Французский квартал". Цены на подобные трехкомнатные квартиры там стартуют от 44 тысяч гривен за квадратный метр, следовательно стоимость такого жилья составляет около 4300000.
Согласно информации с открытого реестра МВД, новый губернатор автомобиль Volkswagen Touareg 2007 года выпуска, Екатерина Куц является владелицей микроавтобуса Volkswagen Multivan 2010 года. Отмечают, что примерная стоимость этих автомобилей в настоящее время составляет примерно 35-40 тысяч долларов.
Фото: bihus.info
Декларация Куця закрыта, поскольку он ранее работал в СБУ.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко назначил нового председателя Донецкой областной военно-гражданской администрациигенерала Службы безопасности Украины Александра Куця.