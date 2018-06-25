Детям нового губернатора Донетчины подарили квартиру за 4 млн гривен

Так, в сентябре 2017 отец, брат и Екатерина Куц, которая, вероятно, приходится генералу женой, основали в селе Лесники под Киевом обслуживающий кооператив "Садовое общество" Усадьба ", - сообщает Bihus.Info.

Фото: bihus.info

Сообщается, что владельцами 90-метрового здания, в котором зарегистрировано юрлицо, и 10 соток земли под ним, оказались дети Куця - Анастасия и Александр. Недвижимость была им подарена 6 декабря 2017.

Также в тот же день Анастасия и Александр Куц получили в дар - квартиру площадью 98 кв. м в ЖК "Французский квартал". Цены на подобные трехкомнатные квартиры там стартуют от 44 тысяч гривен за квадратный метр, следовательно стоимость такого жилья составляет около 4300000.

Согласно информации с открытого реестра МВД, новый губернатор автомобиль Volkswagen Touareg 2007 года выпуска, Екатерина Куц является владелицей микроавтобуса Volkswagen Multivan 2010 года. Отмечают, что примерная стоимость этих автомобилей в настоящее время составляет примерно 35-40 тысяч долларов.

Фото: bihus.info

Декларация Куця закрыта, поскольку он ранее работал в СБУ.