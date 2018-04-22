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Пишногруда велосипедистка стала зіркою Instagram завдяки відвертим фото
22.04.2018 00:43
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Чом би не похвалитися принадами, особливо, якщо їх є вдосталь? Так, 28-річна словацька велосипедистка Люсія Яворчекова стала популярною моделлю Instagram.

На "сміливі фотографії" красуні з Братислави, яка раніше займалася велосипедним спортом, а зараз стала моделлю та діджеєм, звернули увагу ЗМІ Великобританії, Іспанії та Польщі. Схоже, дівчину чекає кар'єра моделі для пікантних глянців!

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