Участник объединения "Крымская солидарность" Сейтумер Сейтумеров рассказал, что после аннексии крымские татары проявили неожиданную для оккупантов сплоченность. Сейтумер Сейтумеров: Когда гайки начали закручивать, началась волна сопротивления Скриншот: Крым Реалии / YouTube Он отметил, что после оккупации полуострова главой управления ФСБ России в Крыму стал Виктор Палагин, известный "беспощадной репрессивной политикой по отношению к приволжским, башкирским, татарстанским мусульманам"."Из-за того, что события происходили в российской глубинке, было сложно привлечь внимание мирового сообщества. Россия хотела провернуть схожий сценарий в Крыму. Но крымские татары – очень сплоченный народ. Мы можем в мирное время дискутировать между собой. Как одна рука: все пальцы – разные, но когда есть угроза, пальцы превращаются в кулак. Когда гайки начали закручивать, началась волна сопротивления", – рассказал Сейтумеров.Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что россии сопротивления крыму рассказал Теги: крымский конфликт