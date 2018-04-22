|
Крымский активист заявил, что в ФСБ не ожидали такого уровня сопротивления в оккупированном Крыму
|
22.04.2018 00:46
|
Участник объединения "Крымская солидарность" Сейтумер Сейтумеров
рассказал, что после аннексии крымские татары проявили неожиданную
для оккупантов сплоченность. Сейтумер Сейтумеров: Когда гайки
начали закручивать, началась волна сопротивления Скриншот: Крым
Реалии / YouTube Он отметил, что после оккупации полуострова главой
управления ФСБ России в Крыму стал Виктор Палагин, известный
"беспощадной репрессивной политикой по отношению к приволжским,
башкирским, татарстанским мусульманам"."Из-за того, что события
происходили в российской глубинке, было сложно привлечь внимание
мирового сообщества. Россия хотела провернуть схожий сценарий в
Крыму. Но крымские татары – очень сплоченный народ. Мы можем в
мирное время дискутировать между собой. Как одна рука: все пальцы –
разные, но когда есть угроза, пальцы превращаются в кулак. Когда
гайки начали закручивать, началась волна сопротивления", –
рассказал Сейтумеров.Россия аннексировала Крым и Севастополь
после незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным
правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове
значительно ухудшилась.Под различными предлогами, включая борьбу с
экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто
критиковать действия России на полуострове, в
особенности – крымских татар, заявляли правозащитники из
Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции
РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень
запрещенных организаций.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира