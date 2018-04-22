В Канаде состоялся первый игровой день матча плей-офф Второй Мировой группы Кубка Федераций между теннисными сборными Канады и Украины, сообщает со ссылкой на сайт Кубка Федераций.

В последний момент перед дебютным матчем Канада провела замену заявленного игрока. Вместо Франсуазы Абанда на корт вышла Бьянка Андрееску против нашей Леси Цуренко. Киевлянка, уступив в первом сете 4:6, сумела переломить ход встречи и забрать второй сет в свою пользу 6:3. В решающей партии при результате 4:0 в пользу Цуренко ее визави не смогла продолжить борьбу.

Во втором поединке нашей Екатерине Бондаренко не удалось удвоить счет. Киевлянка уступили первому номеру канадок Бушар — 2:6, 5:7.

Таким образом, счет в матчевом противостоянии 1:1.

Добавим также, сегодня Цуренко встретится с Бушар во втором одиночном противостоянии Бондаренко будет противостоять другой представительнице Канады, а также пройдет встреча парного разряда в которой по Украине выступать Бондаренко и Ольга Савчук.

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