Ключевой полузащитник "Шахтера" Фред может продолжить карьеру в составе гранда французского футбола - ПСЖ, передает со ссылкой на .

Игра 25-летнего бразильца импонирует спортивному директору клуба Антеро Энрике. Он хочет вступить в переговоры по трансферу бразильского хавбека, несмотря на интерес со стороны английских клубов. Об этом сообщает 10 sport.

Ранее сообщалось, что в услугах бразильца заинтересованы ведущие клубы Великобритании - "", который пытался сбить цену, " Юнайтед" и " Сити". Последний называли наиболее вероятным вариантом для Фреда.

По данным английских СМИ, "горняки" планируют выручить за футболиста около 45 млн фунтов.

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