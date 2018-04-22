Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO) пригласила Северную Корею войти в свои ряды. Об этом сообщает со ссылкой на DW.

Данное заявление сделал исполнительный секретарь Подготовительной комиссии CTBTO Лассина Зербо.

Таким образом Пхеньян, который недавно объявил о прекращении ядерных испытаний, может “формализовать” свои намерения.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый сессией ООН в 1996 году, требует повсеместного и законодательно закрепленного отказа от ядерных испытаний.

На сегодня договор еще не вступил в силу, поскольку его не подписали еще 3 государства из 44, чье одобрение необходимо — КНДР, Индия и Пакистан. При этом и подписали, и ратифицировали договор 36 стран, включая Украину, Германию и Россию.

Как сообщал в Сеуле остановку ядерных испытаний КНДР назвали прогрессом на пути к денуклеаризации.

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