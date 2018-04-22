Активисты, протестующие в Ереване против назначения бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром Армении, выдвинули власти четыре требования.

Их объявил руководитель протеста, депутат парламента Никол Пашинян, передает со ссылкой на .

Протестующие требуют отставки Саргсяна с поста главы правительства, назначить досрочные парламентские выборы, сформировать временное правительство, назначить "представителя народа" премьер-министром.

"Мы готовы обсудить пункты этой программы, чтобы обеспечить плавную передачу власти народу без потрясений", - отметил Пашинян.

17 апреля парламент Армении избрал экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром. В тот же день руководитель оппозиционной партии "Общественный договор" и председатель парламентской фракции "Элк" Никол Пашинян объявил о начале бескровной "бархатной" революции.

Несмотря на призывы со стороны представителей власти к политическому диалогу, на митингах оппозиционеры продолжают выступать с требованием смены власти. Полиция задержала более 100 участников протестов.

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