В Киеве автомобиль "Skoda" въехал МАФ, в результате чего 3-летняя девочка получила многочисленные травмы и госпитализирована, передает корреспондент

ДТП с пострадавшими произошло на улице Кустанайская. Автомобиль "Skoda" слетел с дороги и врезал в МАФ. Как сообщили свидетели происшествия, в результате ДТП пострадал трехлетний ребенок, которого было госпиталзовано. Также по данным свидетелей, у водителя были признаки алкогольного опьянения.

Сейчас комментариев в полиции получить не удалось, на месте работает оперативная группа.

Как сообщал маршрутка врезалась в полицейский автомобиль в Киеве.

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