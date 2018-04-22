Меню самого первого обеда, поданного на борту “Титаника” ушло в субботу с молотка в Великобритании за 100 тыс. фунтов стерлингов (140 тыс. долларов). Торги, как сообщила телерадиовещательная корпорация BBC, провел аукционный дом Henry Aldridge & Son в городе Девицес в графстве Уилтшир, информирует

Меню с борта лайнера забрал второй офицер “Титаника” Чарльз Лайтоллер. На листе бумаги описаны блюда, которые были представлены техническому составу парохода во время первого дня его ходовых испытаний 2 апреля 1912 года. На борту крупнейшего и самого современного на тот момент судна в мире в тот день на закуску были предложены говяжий бульон или куриный суп, жареная курица, ягненок или ветчина со шпинатом в качестве основного блюда, горошек, цветная капуста и вареная картошка как гарнир, пудинг, королевские груши и пирожные на сладкое, а также кофе.

“Это одно из самых редких существующих меню”, — сказал перед торгами аукционист Алан Олдридж. Лот был приобретен британским коллекционером, имя которого не называется. Еще один участник торгов из Техаса приобрел за 78 тыс. фунтов (110 тыс. долларов) ключ от штурманской рубки судна, а табличка погибшего стюарда Томаса Мюллена ушла с молотка за 57 тыс. (80 тыс. долларов).

Как сообщал редкие снимки первых гастролей The Beatles ушли с аукциона за 357 тысяч долларов.

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