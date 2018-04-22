В матче Кубка Федераций украинская теннисистка Леся Цуренко победила канадку Бьянку Андрееску, а Катерина Бондаренко уступила Эжени Бушар. Цуренко свой поединок выиграла Фото: ЕРА В первой партии на корт вышли Леся Цуренко и Бьянка Андрееску. Спортсменка из Украины проиграла первый сет 4:6, затем выиграла 6:3 и вела в решающем сете 4:0, пока соперница не отказалась от дальнейшей борьбы.Во втором поединке Катерина Бондаренко уступила Эжени Бушар со счетом 2:6, 5:7.22 апреля сыграют Бушар против Цуренко, Франсуаза Абанда против Бондаренко, а в парной встрече – Бондаренко и Ольга Савчук против Габриэлы Дабровски и Андрееску.В украинской команде три теннисистки, в канадской – четыре. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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