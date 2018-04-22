В матче Кубка Федераций украинская теннисистка Леся Цуренко
победила канадку Бьянку Андрееску, а Катерина Бондаренко уступила
Эжени Бушар. Цуренко свой поединок выиграла Фото: ЕРА В первой
партии на корт вышли Леся Цуренко и Бьянка Андрееску. Спортсменка
из Украины проиграла первый сет 4:6, затем выиграла 6:3 и вела в
решающем сете 4:0, пока соперница не отказалась от дальнейшей
борьбы.Во втором поединке Катерина Бондаренко уступила Эжени Бушар
со счетом 2:6, 5:7.22 апреля сыграют Бушар против Цуренко,
Франсуаза Абанда против Бондаренко, а в парной встрече –
Бондаренко и Ольга Савчук против Габриэлы Дабровски и Андрееску.В
украинской команде три теннисистки, в канадской – четыре.
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